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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفالذ من 70 سنة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:18 م
يعقوب الشارونى
يعقوب الشارونى
حسام الضمرانى
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قال كاتب الأطفال يعقوب الشارونى، الحائز على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب، إن الجائزة ليست ليعقوب الشاروني لكنها لأدب الأطفال ككل، لأن جوائز الدولة لم تعطى لا تفوق او تقديرية لكاتب أطفال منذ 70 سنة، وانها كانت مقتصرة على الجائزة التشجيعية لكتاب الأطفال فقط.

وأكد "الشاروني" فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن حصوله اليوم على جائزة الدولة التقديرية تعبر عن تطور كبير فى جوائز الدولة وتقدير دوزر آدب الأطفال فى تنشئة الأجيال الجديدة.

جدير بالذكر أن، بعد التصويت الإلكترونى لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجاءت النتائج كالتالى:فاز بالجائزة فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى، الدكتور فاروق الجبالى.

وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل.
وفى مجال العلوم الاجتماعية، فاز كل من السفير الدكتور السيد أمين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور أحمد السيد أحمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة.

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