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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بمنع أية تجمعات للمواطنين خارج مقار اللجان

السبت 20/يونيو/2020 - 03:18 م
إبراهيم أحمد أبوليمون
إبراهيم أحمد أبوليمون
ولاء القاضى
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أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية.

وشدد على توفير جو آمن وهادىء في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة واتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات.

يأتى هذا في إطار توجيهات محافظ المنوفية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى وضرورة انتظام سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية، كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وانتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الامتحانات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.

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