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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدءا من المزايدة حتى الإعلان.. كيف يتم الكشف البترولي؟

السبت 20/يونيو/2020 - 03:11 م
الدكتور جمال رجب
الدكتور جمال رجب
سيد ابراهيم
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قال الدكتور جمال رجب جعفر أستاذ جامعى وخبير بترولي، إن هناك لغط كبير بشأن عملية الكشف البترولي، وأن هناك من يتوهم بأن الكشف البترولى يأتى بالصور الجوية كما قال غير المتخصصين فى هذا المجال الحساس، ومن هذا المنطلق وجب علينا توضيح هذا الأمر لغير المتخصصين ليعلموا كيف يتم عملية البحث عن البترول للوصول الى كشف عظيم مثل الذى أعلنت عنه مصر مؤخرًا.

وأوضح الدكتور جمال لـ"الدستور"، أنه يمكن تلخيص هذا الشأن بدون دخول فى تفاصيل علمية فى النقاط الآتية:

1- فى البداية تقوم هيئة البترول بعمل مزايدة عالمية للمناطق المراد البحث فيها وتتسابق الشركات فى الدخول فى هذة المناقصات.
2- بعد حصول المستثمر على المنطقة هناك اتفاقية بين الهيئة والمستثمر تشمل فترة التوقيع وعدد الآبار التى يقوم بحفرها والدراسات والتدريب ونسبة الإنتاج وغير ذلك من الأمور التى يتفق فيها الطرفين حسب القانون المصرى.
3- يقوم المستثمر بعمل الدراسات السطحية والسيزمية وهى تشمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد ويتم معاجة البيانات وعمل التفسير لهذة البيانات مما يوضح بعض التراكيب الجيولوجية تحت الأرض والتتابع الطبقى للمنطقة.
4- يقوم المستثمر بدراسة جيولوجية تفصيلية يتأكد منها من وجود العناصر اللأزمة لوجود البترول من عدمة وهى "وجود الصخرة المولدة للبترول أو الغاز source rock - وجود صخرة الخزان reservoir متميزا بمسامية ونفازية تسمح بوجود خزان زو جودة جيدة للانتاج مستقبلا - وجود طبقة مانعة seal or cap rock لهجرة البترول وتسربة للسطح أو أماكن أخرى - هجرة الزيت او الغاز من الصخرة المولدة الى الخزان الموجود ومنع الزيت او الغاز من الهجرة الى أماكن أخرى.

وأشار "جعفر" إلى أنه إذا تأكد المستثمر من الدراسات السابقة ومقارنة النتائج التى وصل اليها بنماذج مماثلة للحوض الترسيبى فى المناطق المجاورة أو نماذج مماثلة على مستوى العالم ووجود كل هذة العناصر بصورة إيجابية يقوم بعمل برنامج لحفر بئر استكشافى للتأكد من المعلومات المتاحة لة ويقوم بأخذ موافقة الهيئة المصرية للبترول على الحفر.

كما يتم حفر أول بئر استكشافى ويتم متابعة الحفر من فحص عينات الحفر والغازات المصاحبة لطفلة الحفر وتسجيل الخصائص الفزيائية والكهربية والمغناطيسية وغيرها من القياسانت المتقدمة اثناء الحفر، واذا وجدت شواهد ايجابية يقوم المستثمر يتقييم البئر وتفسير التسجيلات المختلفة للبئر مما توضح سمك الطبقة الحاملة للزيت او الغاز وحساب المسامية والنفازية ونسبة التشبع بالمواد العضوية وضغط الخزان وبناء علية يمكنة الإعلان عن كشف بترولى.

وأضاف الخبير البترولى، أن الإعلان بالكشف ليس بالضرورة ان يكون كشف اقتصادى لأن هناك دراسات تفصيلية يقوم بها المستثمر بمتابعة هيئة البترول ويم تقييم الكشف من الناحية الاقتصادية من عدمة، وفى حالة وجود كشف بنجاح مثلما يحدث لأى كشف بترولى فيما سبق هذا ليس نهاية المطاف.

كما تقوم الشركة صاحبة حق الإمتياز بعمل دراسات تفصلية قد تستغرق 2-3 سنين وعمل برناج حفل آبار تأكيدية appraisal wells ومنها يتم حساب الإحتياطى المؤكد للكشف بطريقة دقيقة، وهنا لأبد من الوضع فى الإعتبار أن هناك فرق شاسع بين مايعلن عنه من إحتياطى مؤكد وإحتياطى غير مؤكد، بعدها يقوم المستثمر بوضع خطة الانتاج والتنمية للكشف.

وحسب الاتفاقية تقوم المستثمر باسترداد كل المصروفات التى قام بصرفها منذ أن أخذ المنطقة حتى بداية الإنتاج كما اتفق علية من البداية حسب الاتفاقية المبرمة بينة وبين الهيئة المصرية للبترول.

وأشار إلى أن حفر الآبار فى الأعماق السحيقة Deep water مكلفة جدا قد يصل حفر بئر واحد إلى أكثر من 350 مليون دولار، كما أن الدراسات ذات تكلفة عالية جدًا وتأخذ وقت.

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