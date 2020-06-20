السيسي يصل سيدي براني لتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سيدي براني، لافتتاح قاعدة جرجوب العسكرية قرب الحدود الليبية، وقاعدة شرق بورسعيد بسيناء.ويأتي إنشاء هذه القواعد ضمن سلسلة قواعد عسكرية ضخمة، افتتحت مصر جزءا منها، وهى قاعدة محمد نجيب قرب حدود ليبيا، وقاعدة برنيس على الحدود الجنوبية، وقاعدة جرجوب قرب ليبيا، وقاعدة شرق بورسعيد قرب سيناء، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.وستعمل قاعدة "جرجوب" البحرية، غربي مطروح، على تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.