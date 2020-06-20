محمد جبريل الفائز بالتقديرية في الآداب: أنا مكتفٍ بهذه اللحظة

فاز الروائي الكبير محمد جبريل بجائزة الدولة التقديرية في الآداب وهي التي أعلنت تفاصيلها منذ قليل.وقال جبريل عن فوزه:" لا أريد أن أقول أن الجائزة تأخرت أو أي شئ، والحقيقة أنا مكتفٍ تمامًا بهذه اللحظة.وأضاف جبريل في تصريح خاص لـ"الدستور":" كنت أكتب على الكمبيوتر واتصل بي الشاعر يسري حسان زميلي في الجريدة وأبلغني بالخبر، بالطبع كنت أعلم أن جوائز الدولة موعدها اليوم، ولكني لم أتابعها لأنه ليست هذه هي المرة الأولى لي للترشح، ولكن حين أبلغني حسان الخبر سعدت جدا، واكتفيت بسعادتي الكبيرة.