الدكتور أحمد مرسى يفوز بجائزة النيل فى مجال الآداب

فاز أستاذ التراث الشعبي الدكتور أحمد مرسي، بجائزة النيل في مجال الآداب.يذكر أن "مرسي"، أستاذ الأدب الشعبى والفلكلور بجامعة القاهرة، وولد فى 1 يناير 1944، كفر الشيخ.ومن مؤلفاته: الأغنية الشعبية: دراسة ميدانية فى منطقه البرلس، المأثورات الشعبية الأدبية: دراسة ميدانية فى منطقة الفيوم، دراسات فى الفلكلور، مقدمة فى الفلكلور، الفلكلور والإسرائيليات وغيرها.بالإضافة إلى دراساته في التراث الشعبي: الأغنية الشعبية: خصائصها ومقوماتها، استلهام المأثورات الشعبية فى الأعمال الفنية، القاهرة فى الأغنية الشعبية، الذات الفردية والذات الجمعية فى السير الشعبية العربية، دراسة الفلكلور فى مصر، الفلكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة، الإيثولوجيا والمجتمع، مفهوم الشر فى الأدب الشعبى، الفلكلور والإسرائيليات بغداد، صورة المرأة فى الأدب الشعبى العربى. الأدب الشعبى والعادات والتقاليد.كما حصل "مرسي" على جوائز: جائزة الدولة للتفوق فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1999.جائزة جامعة القاهرة التقديرية (جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكرى والأدبى)، عام 2006. جائزة الدولة التقديرية فى الأدب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2006.