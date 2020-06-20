برلماني يشيد باستعدادات المطارات المصرية لاستقبال السياح

ثمن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تصريحات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والتي أكد فيها أنه توجه إلى مطار الغردقة لمتابعة الاستعدادات لحركة الشتغيل، وجرت مراجعة الكاميرات الحرارية وعمل إنذار بأن أحد المارة لا يرتدي الكمامة أو لو كانت درجة حرارته مرتفعة، وحينها يجري التعامل معه في الحجر الصحي، بالإضافة إلى مراجعة التباعد الاجتماعي بين الركاب وأماكن الانتظار وكيفية التعامل مع موظفين المطار والجوازات والتشديد على الركاب بضرورة ارتداء الكمامة.ووجه حساسين، في بيان اليوم، تحية قلبية لوزير الطيران المدنى لحرصه بنفسه على استعدادات المطارات المصرية على لاستقبال السياح، خاصة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء قررت إعادة فتح التشغيل للأفواج السياحية في 1 يوليو، في 3 محافظات مشيدا بتأكيد الوزير بانه تم الاستعداد الكامل بكافة المطارات ويجرى تدريب طواقم العمل على الإجراءات الاحترازية الجديد.