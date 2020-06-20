حجب الجائزتين 3 و4 فى العلوم الاجتماعية بجوائز الدولة التقديرية

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة جوائز الدولة (التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل)؛ بحضور الدكتور هشام عزمى، أمين المجلس الأعلى للثقافة بعد اعتمادها من أعضاء المجلس، وذلك فى مجال "الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والقانونية".وحجبت من جوائز الدولة التقديرية الجائزة الرابعة فى مجال العلوم الاجتماعية، كما حجبت الجائزة الثالثة فى مجال العلوم الاجتماعية بجوائز الدولة للتفوق.فى الوقت نفسه، حجب لهذا العام 13 فرعًا من فروع جوائز الدولة التشجيعية، أبرزها فروع بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية حجبت وهي: فرع اقتصاديات البيئة، وفرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية، وفرع الفكر والنظرية السياسية، وفرع دراسات شرق أوسطية، وفرع فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر"، وفرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى".