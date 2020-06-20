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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة»: 1.1 مليون استعلام عن الترقيات خلال ساعات

السبت 20/يونيو/2020 - 03:06 م
صالح الشيخ
صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية على الموقع الإلكتروني "http:promotion.caoa.gov.eg"، بلغ مليون و156 ألف استعلام حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم، منذ إطلاقه على صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد رئيس الجهاز، في بيان له، اليوم السبت، اهتمام الجهاز بالتيسير على موظفي الجهاز الإداري للدولة في الحصول على خدمات الجهاز المقدمة لهم، إيمانا بدورهم المحوري في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن عدد مرات الاستعلام لا تعبر عن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خاصة أنه يمكن لأي شخص تجربة الاستعلام كما أنه يمكن لنفس الشخص الاستعلام أكثر من مرة.

وأوضح، أن الجهاز تلقى ردود أفعال عدد كبير من الموظفين الذين استعلموا عن مدى استحقاقهم بكل تقدير، مؤكدا على مواصلة جهود الإصلاح الإداري والتي تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وتحقيق رضاء المواطن.

وأصدر الشيخ مؤخرا القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، كما أصدر رئيس الجهاز أيضا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على حركة الترقيات في جلسته المنعقدة في الأول من أبريل من هذا العام.

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