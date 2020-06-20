طبيب نفسى لـ طلاب الثانوية: الفزع من الامتحانات يؤدى للنسيان

قال الدكتور هاشم البحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن وضع امتحانات الثانوية العامة حاليًا أفضل من الماضي، حيث تتوفر حاليًا فرص أخرى أمام الطالب الذي لم يحصل على مجموع جيد، مثل الالتحاق بالكليات الخاصة، وفرصة الدور الثاني.وأشار الدكتور هاشم البحري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الثانوية العامة أصبحت أزمة موجودة في الجينات، مشددًا على ضرورة أن يكون الطالب هادئًا عند دخوله الامتحان، منوها بأن فزع الطالب وقلقه يؤدي إلى مسح مخزون المادة العلمية التي حصلها من المذاكرة.ونصح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، طلاب الثانوية العامة بالبدء في إجابة الأسئلة السهلة أولًا، حتى يحصل على الثقة في نفسه للتركيز في باقي الأسئلة.وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين الطلاب صحيا داخل اللجان في ظل أزمة كورونا، معقبا: "وزارتي التعليم والصحة عملوا الواجب وزيادة".