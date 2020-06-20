«طريق النجاة».. ارتفاع معدلات التعافى من الوباء بمستشفيات علاج كورونا

هبه عويضه- ياسمين شعيب - عمرو الشامي - هدى الأمير - صلاح حسنى- محمود عبد العال- مصطفي علم الدين- كريم أنور



ارتفعت معدلات التعافى بمستشفيات العزل بالمحافظات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة الماضية، وذلك بحسب الأرقام الرسمية التى نستعرضها في السياق التالي.



عزل إسنا

خروج 14 متعافًا جديدًا بينهم مسنين من عزل إسنا

صرح الدكتور حسام فتحي المتحدث الرسمي لمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابين فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، عن خروج دفعة جديدة من المتعافين، اليوم السبت، ضمت 14 متعافيًا، وذلك بعدما اثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا pcr، تحول اصابتهم من إيجابية إلى سلبية.



وأشار إلى، إن المستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمد نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافٍ بالمقارنة مع أعداد المتعافين بالمحافظات الأخرى، ليبلغ إجمالي أعداد المتعافين حتى الآن 696 متعافٍ، من مختلف الجنسيات الأجنية.



وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن من بين المتعافين أشخاص مسنين تخطت أعمارهم الـ 70 و80 عامًا، ومن بينهم أيضًا مرضى يعانون من أمراضًا مزمنة، مشيرًا إلى إن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل على تنفيذ كافة ما ورد بالبرتوكول الطبي المقدم من جانب وزارة الصحة المصرية، هذا إلى جانب الشق الاجتهادي للفريق الطبي، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدا بالشكل الذي يتناسب مع حجم الاصابة والتاريخ المرضى للمصاب.



وأكد على أن المستشفى تسير بخطى ثابتة نحو الأقضل، فالجميع بداخل المستشفى يتنافس ويقدم أفضل لديه لإنقاذ حياة المرضى، والحفاظ على سلامتهم.



عزل العجمي

640 حالة تعافي بعزل العجمي وسموحة بالإسكندرية

قالت الدكتورة هبه عبد الكريم مدير الحجر الصحي بسموحة، التي تم تخصيصها كثالث مستشفى عزل بالإسكندرية بعد مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية بأبي قير، إن المدينة الجامعية قد استقبلت منذ بداية عملها كحجر صحي للحالات المستقرة المصابة بفيروس كورونا 631 حالة حتى الآن.



وأضافت لـ« الدستور» أنه قد وصل عدد حالات التعافِ حتى اليوم إلى 395 حالة تم خروجها من الحجر الصحي، كما وصل عدد الحالات تم تحويلها لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي إلى 103حالة مستقرة.



وأشارت إلى أنه تم تحويل 75 حالة تتطلب من الحجر الصحى بالمدينة الجامعية إلى مستشفيات العزل، وهي الحالات التي تتطلب العلاج داخل المستشفى، مشيرة إلى أن عدد نزلاء الحجر الصحي بسموحة الآن أصبح 57 حالة تتلقي الرعاية الصحية وفترة النقاهة.



ومن جانبها، قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي النموذجي، المخصص لعلاج فيروس كورونا بالإسكندرية، إن عدد حالات التعافي منذ بدء تحويل مستشفى العجمي، إلى مقر لعزل مصابي فيروس كورونا في مارس الماضي هو 245 حالة.



وأضافت لـ« الدستور» أن عدد حالات التعافِ حتى الآن هو 240حالة تماثلت للشفاء التام وغادرت مستشفى العزل بعد تحول نتائجها المعملية من إيجابية إلى سلبية لمرتين متتاليتين.



وأوضحت أنه تم تحويل 464 حالة مستقرة إلى المدن الشبابية والجامعية لاستكمال فترة العلاج والنقاهة، وذلك للحالات المستقرة والتي لم تظهر عليها أعراض.



وأشارت «السيد» أنه قد تم تحويل 65 حالة مستقرة للعزل المنزلي لإستكمال العلاج طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.



كورونا

ارتفاع حالات التعافي إلي 60 شخصًا مركز التعليم المدني بمطروح

شهد مركز التعليم المدني المخصص للحجر الصحي بمحافظة مطروح، ارتفاع حالات التعافي إلى 60 شخصا من فيروس كورونا المستجد منذ بداية جائحة كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



وقال أحمد عبدالخالق، مدير تشغيل مركز التعليم المدني المخصص للحجر الصحي بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بعد تلقي أخر حالتين تم احتجازهم في مركز التعليم المدني الرعاية الطبية الكاملة تم تعافيهم وخروجهم وارتفع عدد حالات التعافي إلى 60 شخصا.



وأوضح مدير تشغيل مركز التعليم المدني المخصص للحجر الصحي بمطروح، أنه تم تحويل 3 حالات إلي مستشفيات العزل، مؤكدًا على أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم استقبالها داخل المركز بلغ 63 حالة منذ بدء الجائحة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر داخل المركز وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات إصابة جديدة، حيث أنه تم تجهيز المركز بصيدلية ومعمل تحاليل وأشعة لفحص الحالات المحتجزة.



تسجيل 315 متعافيا في عزل بلطيم وكفر الشيخ

كشف مصدر بمستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ، أن حصيلة أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة إلي 315 متعافيا، وذلك منذ بدء الأزمة وحتي الأن، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفي إلي منازلهم بعد التأكد من تعافيهم التام.



وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن عدد الحالات المتبقية بمستشفى عزل بلطيم غالبيتهم حالتهم الصحية مستقرة كما يتم الاهتمام الشديد بكافة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى لمواجهة الفيروس، فضلا عن الإهتمام جيدا لتعقييم وتطهير كافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الكادر الصحى العامل هناك من فيروس كورونا.



من جانبه، فقد أكد مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، تعافي 235 مصاب كورونا من أهالي المحافظة منذ بدء الأزمة حتي الأن.



85 حالة تعافي بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، تعافي 6 حالات وخروجها من مستشفى العزل بالداخلة بعد تماثلها الشفاء، وتحويل نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لترتفع حالات التعافي إلى 85 حالة منذ بداية الأزمة.



وأكد الزملوط أنه خلال الأيام القليله المقبله ستشهد المحافظة خروج عدد كبير من المتعافين بعد تحسن حالتهم الصحيه وبعد خضوعهم للعلاج بمستشفيات العزل الموجودة داخل المحافظة.



وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزلياََ لضمان الالتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مؤكدا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي بكافة مراكز المحافظة بالمرافق الحيوية والشوارع والأحياء والمنازل.



وأهاب بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة، ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة، الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما.



310 متعافي بمحافظة سوهاج من فيروس كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة عن إرتفاع نسب الشفاء بفيروس كورونا المستجد إلى 310 متعافي وتقرر الخروج لهم من مستشفيات العزل بمحافظة سوهاج



وبهذا يرتفع عدد الحالات المتعافين على مستوى المحافظة إلى 310 حالة تعافى وصرح لهم بالخروج اليوم بعد قضاء فترة العلاج وتم عمل التحليل وكانت النتيجة سلبية وتم عمل تحليل أخر لهم بعد مرور ٤٨ ساعة وكانت النتيجة سلبية أيضا وتم خروجهم من المستشفى بعد تمام التعافي.



كما أعلنت مديرية الصحة عن خرائط جديدة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج وكانت أعلى أماكن الإصابة هي مركزي اخميم والمراغة.



تعافي 7 حالات من فيروس كورونا بعزل ليرتفع العدد إلى 272 شخص

أعلنت مستشفي قها للحجر الصحي لمصابي فيروس كورنا تعافي 7 حالات من فيروس كورونا ومغادرتهم من بينهم مسن عمره 73 عاما بعد صبوت سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.





كورونا