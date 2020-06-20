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مصر

المحظورات في امتحانات الثانوية العامة غدا

السبت 20/يونيو/2020 - 04:33 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المحظورات في امتحان الثانوية العامة 2020، والذي ينطلق غدا على مستوى الجمهورية وترصد الدستور المحظورات لطلاب الصف الثالث الثانوي 2020. 

المحظورات في امتحانات الثانوية العامة 2020

- الحضور للجان بعد الساعة التاسعة.

- التزاحم علي الأبواب أثناء الدخول أو الخروج.

-اصطحاب أوراق أو كتب.

-اصطحاب المحمول.

-عدم التوقيع بكشف الحضور.

-الكتابة على الديسكات أو الحوائط أو الملابس.

-المغادرة  قبل انتهاء الوقت المخصص للاجابة.

-ترك كراسات اجابات على الديسكات.

-التدخين باللجان.

-شطب الاجابات أو طمسها.

-رفع كراسات الاجابة أو طيها أثناء الامتحان.

-الاستعانة بالمراقبين لقراءات الأسئلة أو تفسيرها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

وتنطلق غدًا الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الأمتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتى الجدول كالتالى: الأحد 21-6-2020: لغة عربية، الخميس 25-6-2020: اللغة الإنجليزية، الأحد 28-6-2020: ديناميكا، الخميس 3-7-2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 7-7-2020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 12-7-2020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 14-7-2020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19-7-2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 21-7-2020: جبر، وهندسة فراغية.

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