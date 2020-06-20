المحظورات في امتحانات الثانوية العامة غدا
السبت 20/يونيو/2020 - 04:33 م
ريم محمودطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المحظورات في امتحان الثانوية العامة 2020، والذي ينطلق غدا على مستوى الجمهورية وترصد الدستور المحظورات لطلاب الصف الثالث الثانوي 2020.
- التزاحم علي الأبواب أثناء الدخول أو الخروج.
-اصطحاب أوراق أو كتب.
-اصطحاب المحمول.
-عدم التوقيع بكشف الحضور.
-الكتابة على الديسكات أو الحوائط أو الملابس.
-المغادرة قبل انتهاء الوقت المخصص للاجابة.
-ترك كراسات اجابات على الديسكات.
-التدخين باللجان.
-شطب الاجابات أو طمسها.
-رفع كراسات الاجابة أو طيها أثناء الامتحان.
-الاستعانة بالمراقبين لقراءات الأسئلة أو تفسيرها.
المحظورات في امتحانات الثانوية العامة 2020
- الحضور للجان بعد الساعة التاسعة.
- التزاحم علي الأبواب أثناء الدخول أو الخروج.
-اصطحاب أوراق أو كتب.
-اصطحاب المحمول.
-عدم التوقيع بكشف الحضور.
-الكتابة على الديسكات أو الحوائط أو الملابس.
-المغادرة قبل انتهاء الوقت المخصص للاجابة.
-ترك كراسات اجابات على الديسكات.
-التدخين باللجان.
-شطب الاجابات أو طمسها.
-رفع كراسات الاجابة أو طيها أثناء الامتحان.
-الاستعانة بالمراقبين لقراءات الأسئلة أو تفسيرها.