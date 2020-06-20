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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

قبل انطلاقها بساعات.. طقوس طلاب الثانوية ليلة الامتحان: «بشتري هدوم جديدة»

السبت 20/يونيو/2020 - 05:40 م
الامتحان
الامتحان
سالي رطب
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يستعد طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، للامتحانات والتي تمتد من ٢١ يونية إلى ١٦ يوليو، وتختلف طقوس الطلاب في الساعات القليلة التي تسبق ليلة الامتحان فيفضل بعضهم ترك المذاكرة والترفيه عن نفسه وبعضهم لا يترك الكتاب من يده حتى اللحظة الأخيرة.

"الدستور" تواصلت مع بعض الطلاب للوقوف على طقوسهم قبل ليلة الامتحان، كما تم التواصل مع أخصائية نفسية لوضع روشتة للطلاب.

أحمد: أقضي اليوم الأخير قبل الامتحان مع عائلتي بعيدًا عن المذاكرة

أحمد وائل طالب في الصف الثالث الثانوي، طقوسه في ليلة الامتحان مختلفة عن زملائه ـ على حد تعبيره، موضحًا أقضي الساعات الأخيرة قبل ليلة الامتحان وسط أسرتي نتناول الطعام سويًا ونشاهد التيفزيون وغالبًا ما يأتي أقاربي من عائلة أمي وأبي لقضاء اليوم معنا.

وتابع أنه قد يستغرب البعض من هذه العادة لأن أغلب أصدقائي لا يتركون الكتاب في هذا الوقت ويظلوا في مراجعة المنهج حتى قبل دخول الامتحان بدقائق، مشيرًا إلى أنه يرى أن المذاكرة في هذا الوقت غير مجدية وإنما تزيد من التوتر والقلق، لذا أحب الطقوس التي نشأت ووجدت عائلتي تطبقها مع كل فرد منها قبل دخوله على يوم صعب ومصيري مثل امتحانات الثانوية العامة.

واختتم: "تحرص أمي على مساعدتي في تحضير الأدوات التي أذهب بها إلى الإمتحان من أقلام ومسطرة وغيرها من الأدوات، ويتواصل أبي مع صاحب السيارة التي ستنقلني إلى المدرسة الموجودة في المركز التابعة له قريتنا"، مشيرًا إلى أن اليوم قبل الامتحان يكون دائمًا به ترتيبات اليوم الذي يليه بعيدًا عن المذاكرة.

عاصم: الدروس الخصوصية ومراجعة المنهج أهم طقوسي

يقضي عاصم علاء طالب في الثانوية العامة اليوم السابق للامتحان في مراجعة المنهح والتواصل مع أساتذته، قائلا: "أقضي في الدرس الخاص حوالي 3 ساعات يقوم خلالهم المعلم بمراجعة بعض الأجزاء من المنهج ولفت انتباهنا إلى ما يمكن أن يأتي في الامتحان".

وتابع: "لا يكون الدرس كله مراجعة للمنهج بل يتركنا المدرس نعبر عن مخاوفنا ويحكي لنا عن أيامه في الثانوية العامة حتى يخفف عنا الضغط والخوف، وبعد عودتي من الدرس الخاص أجلس في غرفتي وأحاول حل بعض نماذج الامتحانات القديمة لكنني أحرص على النوم مبكرًا حتى أذهب للامتحان مرتاح".

إيمان: بشتري هدوم جديدة للامتحان

إيمان محمد رأت أن الشيء الوحيد الذي تستطيع به القضاء على توتر ليلة الامتحان هو التسوق وشراء ملابس جديدة تذهب بها للامتحان، قائلة: "أحرص دائما قبل ذهابي لأي امتحان على شراء ملابس جديدة أذهب بها في اليوم الأول للامتحان حتى أكسر حاجز الخوف لدى".

وتابعت: "أذهب إلى الدرس الخاص للمراجعة مع المدرس ثم أذهب لشراء الملابس وأعود إلى المنزل لأجهز أدوات الامتحان وأحرص على النوم المبكر حتى أذهب للامتحان في قوة تركيزي".

يشار إلى أنه يستعد 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، لخوض إمتحانات الثانوية العامة غدا الأحد بمادة اللغة العربية، على أن يمتحنوا المواد التي لا تضاف للمجموع في المنزل ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بهذه المواد ويعودوا لتسليمها بعد حلها بعد ذلك.

ـ أخصائية علم نفس: النوم المبكر والبعد عن التوتر أهم النصائح لطلاب الثانوية

نصحت بسمة سليم أخصائية علم نفس وتعديل السلوك، الطلاب بالحصول على قسط كافي من الراحة في ليلة الامتحان لا تقل عن 6 ساعات، موضحة أن الامتحان يحتاج إلى تركيز عالي لتذكر المعلومات والتفكير في حل المسائل في بعض المواد التي تحتاج إلى تفكير لذا لابد أن يكون الطالب حاصل على قدر جيد من الراحة.

وتابعت أن الأسرة عليها دور كبير في تقليل الضغط على الأبناء بتوفير أجواء هادئة لهم والترفيه عنهم، وعدم الضغط عليهم بالمذاكرة في الساعات الأخيرة أو بتوجيه حديث سلبي مثل: "إنت مش نافع وهتسقط ومش هتجيب مجموع" وغيرها من العبارات التي. تؤثر سلبًا على الطلاب.

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