إنهاء مشكلات خطوط طرد الصرف الصحى بكفر شكر

عقد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اجتماعا موسعا مع مديرى إدارات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والطرق والتليفونات والكهرباء والإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بهدف حل مشكلة استئناف الأعمال لخط طرد الصرف الصحى لقرية كفر عامر ورضوان، لتوصيل الصرف الصحي لخدمة الأهالى تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.وأكد رئيس المركز والمدينة فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه سيتم استئناف العمل بدءا من غد الأحد لاستكمال أعمال خط الطرد عمومى بطول 500 متر، مشيرا إلى أنه كان يوجد مشكلة مع خط توصيل الغاز ومياه الشرب لوجود تعارض فى مسارات خطوط الطرد مع خطوط الغاز ومياه الشرب.وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحرير محضر تنسيق أعمال وإزالة كافة المعوقات لإنهاء المشروع فى أقرب وقت ممكن لخدمة مايقرب من 8 آلاف مواطن من أهالينا لشعورهم بالرضا التام قائلا:" لن أترك مشروعا خدميا وقوميا متوقفا لراحة أهالينا".