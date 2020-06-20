رضا عطية يفوز بجائزة الدولة التشجيعية فرع النقد الشعرى

فاز الناقد الشاب د. رضا عطية بجائزة الدولة التشجيعية٬ فرع نقد النص الشعرى٬ عن دراسته النقدية "تجربة المكان فى نص سركون بولص" وهو أول كتاب نقدي وبحثي وحداثي يخوض في أساليب وأشكال وبنيات العمل الشعري٬ للشاعر العراقي سركون بولص.كان الكتاب قد صدر عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة 2017 في 244 صفحة من القطع الوسط٬ ضمنسلسلة دراسات نقدية.وفيه يعاين "رضا عطية" تجربة الشاعر العراقي سركون بولص (1944 - 2007)، مع المكان..ارتحالاته في المكان، بين انتماءاته للمكان واغتراباته فيه.. ومن المعروف أن بولص ترك العراق في فترة مبكرة من حياته، واختار المنفى الإرادي في أوروبا.تضمن الكتاب ثلاثة فصول معنونة: الاغتراب في المكان الأول٬ الوعي بالمكان الآخر٬ استعادة المكان الأول.