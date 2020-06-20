رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:03 م
ارتفاع في درجات الحرارة
ارتفاع في درجات الحرارة
ياسمين عباس
طباعة
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك اضطرابا في الأحوال الجوية، منذ أمس، الجمعة ويستمر حتى اليوم، مشيرة إلى أن الطقس في تلك الفترة من العام يوصف بأنه يميل للحرارة أثناء ساعات النهار ولطيف في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، المذاع على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أنه ليس هناك أي ظواهر جوية مؤثرة في تلك الفترة، باستثناء نشاط للرياح على مناطق بجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما عدا ذلك الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولكن بداية من الغد سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة وقد تصل إلى حد العاصفة.

وأوضحت أن البداية الرسمية الجغرافية لفصل الصيف تبدأ من غد الأحد 21 يونيو، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بـ3 أو 4 درجات، وقد تصل درجة الحرارة العظمى غدا على القاهرة إلى بين 39 و40 درجة مئوية.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء ملابس قطنية وفاتحة اللون، مثل اللون الأبيض، أثناء فترة الظهيرة، وتناول المياه بكميات كبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري يحمي ولا يهدد»

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية في حالة سرقة سياراتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

مكمل غذائي يعالج تساقط الشعر بتعزيز البصيلات الصحية

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

رضا عطية يفوز بجائزة الدولة التشجيعية فرع النقد الشعرى

وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز النيل

بالأسماء.. الفائزون بجائزة الدولة التقديرية

وزيرة الثقافة تعلن جوائز الدولة للتفوق