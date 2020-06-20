ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك اضطرابا في الأحوال الجوية، منذ أمس، الجمعة ويستمر حتى اليوم، مشيرة إلى أن الطقس في تلك الفترة من العام يوصف بأنه يميل للحرارة أثناء ساعات النهار ولطيف في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر.وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، المذاع على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أنه ليس هناك أي ظواهر جوية مؤثرة في تلك الفترة، باستثناء نشاط للرياح على مناطق بجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما عدا ذلك الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولكن بداية من الغد سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة وقد تصل إلى حد العاصفة.وأوضحت أن البداية الرسمية الجغرافية لفصل الصيف تبدأ من غد الأحد 21 يونيو، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بـ3 أو 4 درجات، وقد تصل درجة الحرارة العظمى غدا على القاهرة إلى بين 39 و40 درجة مئوية.ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء ملابس قطنية وفاتحة اللون، مثل اللون الأبيض، أثناء فترة الظهيرة، وتناول المياه بكميات كبيرة.