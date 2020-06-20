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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز النيل

السبت 20/يونيو/2020 - 02:03 م
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
جمال عاشور - آلاء حسن
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أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة النيل وجاءت كالتالى:
فاز بالجائزة فى مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملى.

وفى مجال الآداب الدكتور أحمد على مرسى.

وفى مجال العلوم الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق.

وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل (السودان)

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق، إقرار الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها، إقرار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى، النظر فى مقترح منح جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين فى عام واحد، النظر فى منح جوائز الدولة.

يأتى هذا الاجتماع تأكيدا لما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارًا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان، خاصة خلال أزمة جائحة "كوفيد ـ 19"٬ وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي، وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا٬ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.

وقد اتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.

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