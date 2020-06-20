بالأسماء.. الفائزون بجائزة الدولة التقديرية

بعد التصويت الإلكترونى لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجاءت النتائج كالتالى:فاز بالجائزة فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى، الدكتور فاروق الجبالى.وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل.وفى مجال العلوم الاجتماعية، فاز كل من السفير الدكتور السيد أمين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور أحمد السيد أحمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة.ويتضمن جدول الأعمال، التصديق على محضر الاجتماع السابق، إقرار الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها، إقرار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى، النظر فى مقترح منح جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين فى عام واحد، النظر فى منح جوائز الدولة.يأتى هذا الاجتماع تأكيدا لما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان، خاصة خلال أزمة جائحة "كوفيد ـ 19"٬ وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي، وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا٬ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.وقد اتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.