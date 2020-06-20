تشميع فرح شعبى ومحال مخالفة لقرارات الحظر بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وكذلك المحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وكافه المنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بضبط خلاطه تستعمل في أعمال بناء مخالف علي الأرض الزراعية بقرية كفر المدينة تبع الوحدة المحلية بالظواهرية، فتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بالبلاشون بمتابعة إلتزام المحال والملاعب بمواعيد الغلق المقرره، وأثناء المرور الميدانى تم ضبط ملعب مخالف يعمل بعد مواعيد الحظر ويفتح أبوابه أمام المواطنين لممارسة النشاط الرياضى دون الإلتزام بقرار رئيس الوزراء، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبه.كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق بغلق وتشميع لمحل ألعاب بلاستيشن وصالة بلياردو يعملان بعد توقيتات الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبهما.كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بفض فرح شعبى بكفر الزقازيق البحري التابعه لرئاسة حي ثان، حيث تم فض الفرح بالكامل وتفريق المواطنين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.