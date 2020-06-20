6 حالات وفاة و467 إصابة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة، و467 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 319 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 39 ألفا و145 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 268 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة 57.40% من إجمالي عدد المصابين، و199 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات بنسبة 42.60%.وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة، مشيرا إلى إجراء 2224 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 351 ألفا و636 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس، تسجيل 5 حالات وفاة، و604 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.