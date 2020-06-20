حالة وفاة و388 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 301 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44533 حالة.ولفتت إلى أن 758 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى31754.وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.