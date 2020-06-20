إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
السبت 20/يونيو/2020 - 01:46 م
أميرة ممدوحطباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة أنفقت ما يقارب 55.6 مليار جنيه على تنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2018-2019، منها 4407 مشروع لتطوير البنية التحتيه للمحافظات بتكلفة قدرها 10.6 مليار جنيه، وفيما يلي نستعرض أبرزها:
- تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من الشبكة القومية للطرق بأطوال 208 كيلومترات بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
- إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات "وطنية" بعدد 34 محطة بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
- مجمع مصانع أسمنت بطاقة 12 مليون طن سنويًا بمحافظة بنى سويف بتكلفة 15.7 مليار جنيه.
- مشروع المزارع السمكية بمنطقة الديبة على مساحة 203 فدادين بمحافظة بورسعيد بتكلفة 7.1 مليار جنيه.
- الطريق الدائري الأوسطي بطول 24 كيلومتر وكوبري تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع طريق الفيوم بتكلفة 6 مليارات جنيه.
- مشروع الأعمال البحرية وحواجز الأمواج للمزارع السمكية بشرق بورسعيد بتكلفة 5 مليارات جنيه.
- أعمال المرحلة الثانية لمحور روض الفرج بطول 2.3 كيلومتر بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
- تطوير طريق "القاهرة السويس" حتى تقاطعه مع طريق النصر بطول 8.2 كيلومتر بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
- إنشاء محطة محولات بمنتج الجلالة بتكلفة 467.4 مليون جنيه.
- طريق "النفق رأس النقب" بطول 120 كيلومتر بتكلفة 3.2 مليار جنيه.
- طريق خدمة محاجر السخنة من نفق المشير حتى طريق السويس بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
-أعمال البنية الأساسية لاستصلاح مساحة 16 ألف فدان بمنطقة الفرافرة بتكلفة 316 مليون جنيه.
- إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري المرحلة الأولى بتكلفة 334.5 مليون جنيه.
- تطوير الطرق الرئيسية وحل الاختناقات المرورية بمدينة الإسماعيلية بتكلفة 287 مليون جنيه.
- إنشاء محطة رفع مياة رقم "2" على مصرف المحمسة غرب قناة السويس بطاقة رفع 48.6 ألف م3 ساعة بتكلفة 250 مليون جنيه.
- إنشاء خزان مياة وحريق وخزان ري لمنتجع الجلالة بتكلفة 26.3 مليون جنيه.
- إنشاء شبكات التغذية لمياة الشرب والصرف الصحي بمنتج الجلالة بطول 23 كيلومتر بتكلفة 29.4 مليون جنيه.
- محطة كهرباء غرب "الشروق-قدري" 175 م.أ.ف بتكلفة 339.7 مليون جنيه.
- تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من الشبكة القومية للطرق بأطوال 208 كيلومترات بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
- إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات "وطنية" بعدد 34 محطة بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
- مجمع مصانع أسمنت بطاقة 12 مليون طن سنويًا بمحافظة بنى سويف بتكلفة 15.7 مليار جنيه.
- مشروع المزارع السمكية بمنطقة الديبة على مساحة 203 فدادين بمحافظة بورسعيد بتكلفة 7.1 مليار جنيه.
- الطريق الدائري الأوسطي بطول 24 كيلومتر وكوبري تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع طريق الفيوم بتكلفة 6 مليارات جنيه.
- مشروع الأعمال البحرية وحواجز الأمواج للمزارع السمكية بشرق بورسعيد بتكلفة 5 مليارات جنيه.
- أعمال المرحلة الثانية لمحور روض الفرج بطول 2.3 كيلومتر بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
- تطوير طريق "القاهرة السويس" حتى تقاطعه مع طريق النصر بطول 8.2 كيلومتر بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
- إنشاء محطة محولات بمنتج الجلالة بتكلفة 467.4 مليون جنيه.
- طريق "النفق رأس النقب" بطول 120 كيلومتر بتكلفة 3.2 مليار جنيه.
- طريق خدمة محاجر السخنة من نفق المشير حتى طريق السويس بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
-أعمال البنية الأساسية لاستصلاح مساحة 16 ألف فدان بمنطقة الفرافرة بتكلفة 316 مليون جنيه.
- إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري المرحلة الأولى بتكلفة 334.5 مليون جنيه.
- تطوير الطرق الرئيسية وحل الاختناقات المرورية بمدينة الإسماعيلية بتكلفة 287 مليون جنيه.
- إنشاء محطة رفع مياة رقم "2" على مصرف المحمسة غرب قناة السويس بطاقة رفع 48.6 ألف م3 ساعة بتكلفة 250 مليون جنيه.
- إنشاء خزان مياة وحريق وخزان ري لمنتجع الجلالة بتكلفة 26.3 مليون جنيه.
- إنشاء شبكات التغذية لمياة الشرب والصرف الصحي بمنتج الجلالة بطول 23 كيلومتر بتكلفة 29.4 مليون جنيه.
- محطة كهرباء غرب "الشروق-قدري" 175 م.أ.ف بتكلفة 339.7 مليون جنيه.
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه
إنفوجراف.. خريطة المشروعات الكبرى خلال عام بـ55.6 مليار جنيه