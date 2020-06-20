وزيرة الثقافة تعلن جوائز الدولة للتفوق

فى الفنون.. اسم المخرج الراحل محسن حلمى وأحمد رجب منصور صقر.وفى الآداب.. أحمد محمد أحمد بلبولة والدكتور فوزى خضر.وفى العلوم الاجتماعية.. الدكتور أنور مغيث وإبراهيم الدسوقى عبد الله على المسلمى وحجبت الجائزة الثالثة.ويتضمن جدول الأعمال: التصديق على محضر الاجتماع السابق، إقرار الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها، إقرار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى، النظر فى مقترح منح جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين فى عام واحد، والنظر فى منح جوائز الدولة.يأتى هذا الاجتماع تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب، واستمرارا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان خاصة خلال أزمة جائحة كوفيد ـ 19، وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي، وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا، ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع سيكون مقتصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.وقد اتخذت وزارة الثقافة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات.وسوف يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية. بالإضافة الي إعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.بجانب إقرار باقي أبواب اللائحة التي لم يتم عرضها على المجلس خلال اجتماعه الأخير والذي شهد اعتماد إعادة هيكلة وتطويراللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.