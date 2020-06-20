«احميها من الختان».. حملة القومي للمرأة في سوهاج

انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث بعنوان "احميها من الختان" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة.صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحي والديني والقانوني بالتنسيق مع مديرية الصحة وينفذها عضوات وأعضاء المجلس والرائدات الريفيات.وأوضحت وهبى أن الحملة تشمل عدة رسائل منها أن ختان الإناث ليس له علاقة بأى شريعة سماوية وهو عادة وليس عبادة وجميع الهيئات الطبية في العالم تعتبر ختان الإناث جريمة مخالفة لٱداب المهنة.