بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم، تمهيدًا للافتتاح الرسمي أمام حركة السيارات لخدمة أهالي المنيا، ولتيسير الحركة المرورية على المواطنين، حيث تم تحديد حركتي السير بكوبري المنصورة القديم والجديد، فأصبح خط السير لكوبري المنصورة القديم في الاتجاه للقادم من داخل المدينة إلي الطريق الزراعي، وكوبري المنصورة الجديد للقادم من اتجاه الطريق الزراعي إلى داخل المدينة.وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن أنه تم توفير الدعم المالي بإجمالي 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبري المنصورة القديم، حيث تم وضعه في خطة العام المالي 2019 – 2020، وذلك ضمن أعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضح المحافظ أن أعمال الإحلال والتجديد للكوبري شملت الانتهاء من أعمال الدعم لهيكل الكوبري، وصب بلاطة سقف الكوبري، كما تم الانتهاء من أعمال الدهانات لهيكل الكوبري من الداخل والخارج، وكذلك أعمال الرصف مشيرا إلي أن الكوبري سيسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الحركة المرورية.