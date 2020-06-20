حجب 13 فرعًا بجوائز الدولة التشجيعية

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدولة التشجيعية؛ بحضور الدكتور هشام عزمى امين المجلس الاعلى للثقافة بعد اعتمادها من أعضاء المجلس، وذلك فى مجال "الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والقانونية.وحجبت لهذا العام 13 فرعًا من فروع جوائز الدولة التشجيعية، أبرزها فروع بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية، والفروع الأخرى التي حجبت هي: فرع اقتصاديات البيئة، وفرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية، وفرع الفكر والنظرية السياسية، وفرع دراسات شرق أوسطية، وفرع فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر"، وفرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى".كما حجبت 4 فروع من جوائز فى جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب "ضمن جوائز الدولة التشجيعية"، وهي فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية الفائزة، فرع مسرحية شعرية، فرع تطبيقات إلكترونية للأطفال، وفرع ترجمة كتاب فى النقد الروائى.وحجبت أيضًا 3 فروع، حجبت من جوائز الفائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية، وهي:" فرع علم الاجتماع، وفرع التاريخ، وفرع ثقافة البيئة.