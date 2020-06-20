إصابة أحد قيادات «الزراعة» بفيروس كورونا.. وعزله في مستشفى بلطيم

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن إخضاع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة للعزل لمدة 14 يوما في مستشفى بلطيم العام بكفر الشيخ، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال المصدر لـ"الدستور"، إن الدكتور عباس الشناوي هو أحد أبناء محافظة كفر الشيخ وأحد القيادات الهامة بالوزارة، وممن يعتمد عليها السيد القصير وزير الزراعة في أغلب تكليفاته، إذ أن القطاع يدير أكثر من إدارة مركزية وخاصة حماية الأراضي.وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قد أكد أن الاهتمام بالزراعة خلال الفترة الماضية كان له تأثير كبير في دعم الاقتصاد وتوفير الغذاء في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعد الزراعة والإنتاج الحيواني مصدرين أساسين ورئيسين.وقال الوزير، إنه انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المؤسسات الإنتاجية والحيوية، واستمرار عملها لدعم الاقتصاد الوطني، فإن جميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا.