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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اقتراح برلمانى بحظر استيراد الأسماك المجمدة 3 أشهر بسبب كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 01:34 م
الأسماك المجمدة
الأسماك المجمدة
عائشة حسن
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وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، لحظر استيراد الأسماك المجمدة ومنها السلمون لمدة 3 أشهر، بعد تقارير علمية تشير إلى أنها مصدر للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت البرلمانية، في مقترحها، إن عددًا من حكومات دول العالم اتخذت قرارًا مماثلًا بعد أن أوصت السلطات الصحية في الصين، بضرورة تعليق استيراد سمك السلمون من الموردين الأوروبيين، ومن بينهم النرويج، بسبب مخاوف من أن الأسماك قد تكون مرتبطة بانتشار جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" في سوق شين فادي ببكين.

وأكملت "متى"، أن هناك تقارير علمية محل دراسة من جانب منظمة الصحة العالمية، توصلت إلى أن فيروس كورونا يعيش على أسطح الأغذية المجمدة لمدة تصل 3 أشهر، وبالتالي أصبح من الضروري أن تتخذ وزارة الصناعة إجراء احترازي بوقف الاستيراد من الخارج مؤقتًا".

وتابعت عضو لجنة الصناعة: "كما أن الهدف من حظر استيراد الأسماك المستوردة لمدة 3 أشهر له أبعاد اقتصادية، حيث لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك، حيث يصل إنتاج مصر من الأسماك لمليون و900 ألف طن سنويًا، وتعد مصر الدولة الأولى إفريقيًا والثامنة عالميًا في إنتاج الأسماك، وإذا أوقفنا استيراد الأسماك المجمدة من الخارج لمدة مؤقتة لن يكون هناك أي تأثير على السوق المصرية".

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