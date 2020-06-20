المنيا تكرم المستشار العسكري السابق بعد نقله لمحافظة بني سويف

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري لمحافظة المنيا، عقب انتهاء مهام عمله بالمحافظة وتعيينه مستشارًا عسكريًا لمحافظة بني سويف، كما رحب المحافظ بالعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري الجديد للمحافظة.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، المقدم عبد الستار زهران من مكتب المستشار العسكري.وأشاد المحافظ بالمجهود الكبير الذي بذله المستشار العسكري السابق خلال توليه منصبه، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة وجوده بديوان عام المحافظة، معربًا عن أمنياته بأن يوفقه الله في مهام عمله الجديد.وأكد المحافظ أن القوات المسلحة كانت ولازالت هي الدرع الحامي للدولة وحصنه المنيع، لافتًا إننا جميعا نحمل كل التقدير والعرفان لقواتنا المسلحة التي تبذل الغالي والنفيس للدفاع والذود عن مصرنا الغالية شعبا ووطنا.وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته للمستشار العسكري الجديد بالتوفيق والسداد لمهمته الجديدة مؤكدا " أنه خير خلف لخير سلف"، وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.