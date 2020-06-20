قرغيزستان تشدد قيود كورونا بعد زيادة الإصابات

قال كوباتبيك بورونوف، رئيس وزراء قرغيزستان، اليوم السبت، إن الحكومة أغلقت وسائل النقل العام في العاصمة بشكك وجميع الطرق التي تربط بين أحيائها حتى يوم الإثنين.تأتي هذه الخطوة مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 192 حالة.وقال بورونوف: "يجب أن نطمئن إلى استعداد الدولة بشكل كامل لمواجهة وضع وبائي يزداد سوءا، ونشهد نموًا يوميًا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19".