خرج لمكالمة هاتفية ولم يعد..الجيش الإسرائيلي يبحث عن جندي مفقود منذ يومين

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن الجندي المفقود منذ أول أمس، وبحسب القناة 20 العبرية، فإن الجيش يُجري عملية تمشيط واسعة النطاق، بحثًا عن الجندي “عدئيل بنيامين فيشلر 21 عاما، والذي يخدم في معسكر شيزفون في الجنوب، وشوهد آخر مرة وهو يخرج من المعسكر.وفي ذات السياق، قالت قناة "كان" العبرية، إن يحئال، شقيق الجندي المفقود، قال: "مساء الخميس توجه عدئيل لنقطة حراسة القاعدة العسكرية في الجنوب، وقال إنه سيخرج لحظة لإجراء مكالمة هاتفية لأن هاتفه لا يستقبل إشارة الاتصال داخل القاعدة، ومنذ ذلك الحين اختفى، وليس لدينا خيط حول ظروف غيابه".كما ونقل موقع "مكان" أن “الشرطة طلبت من الجمهور مساعدتها في أعمال البحث عن الرقيب أول في الجيش الإسرائيلي عدئيل بنيامين فيشلر، ونشر الإعلام العبري، أوصاف الجندي المفقود، طالباً المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد الاتصال به.