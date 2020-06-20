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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية
السبت 20/يونيو/2020 - 12:21 م
أرى بابل
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أعلن الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق بريميرو دي أجوستو، عن توقيع عقود انتقاله لنادي الزمالك، بشكل رسمي، وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة من جانب الطرفين.
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