رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

أعلن الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق بريميرو دي أجوستو، عن توقيع عقود انتقاله لنادي الزمالك، بشكل رسمي، وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة من جانب الطرفين.



