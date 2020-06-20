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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فنون جميلة حلوان» تعرض حصاد العام الدراسي 2019-2020

السبت 20/يونيو/2020 - 12:20 م
فنون جميلة حلوان
فنون جميلة حلوان
إسراء جمال
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أعدت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، تقرير أداء حول حصاد إنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وذلك في ختام العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتضمن التقرير الذي أشرف على إعداده الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ماتم من إنجازات خلال العام الحالي في رفع كفاءة الأبنية وحدائق الكلية من خلال عمليات الصيانة التي أجريت للحدائق وواجهات القصور وتجديد ودهانات واجهة قصر "مونا عبود" متحف الفنون الجميلة وصيانة متحف الكلية.

واستقبلت كلية الفنون الجميلة العديد من الزيارات الرسمية كان أهمها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم بدولة الإمارات العربية والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمتحف الكلية.

وتم عقد بروتوكول تقديم الاستشارات الفنية لمشروع المتحف المصري الكبير وطرح مسابقة للطلاب لتصميم عناصر فنية خاصة بافتتاح المتحف.

وتضمن الحصاد تطوير وتحديث قاعة العرض الرئيسية بالكلية وإقامة معارض فنية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وإقامة الورش الفنية والندوات الفنية والعلمية بالاضافة إلى إقامة حفلات تكريم للسادة الأساتذة الرواد والطلاب المتميزين، وتنظيم وإقامة مهرجان الزمالك للفنون الرابع بمشاركة كلية التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية تضمن معارض فنية للطلاب وسوق للحرف اليدوية واستعراضات غنائية ومسرحية.

كما شاركت الكلية في مجال خدمة المجتمع من خلال تجميل الكتل الخرسانية بالمسار الخاص بموكب المومياوات الملكية تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة ووزارة التعليم العالي وجامعة حلوان.

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