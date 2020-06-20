«النيل للطيران» تعيد 174 مصريا للقاهرة من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 166 عالقًا مصريًا، قادمين من المملكة العربية السعودية، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بمختلف أنحاء العالم، في إطار الجسر الجوى الذي تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل العالقين، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.ووصل العالقين المصريين على متن رحلة طائرة شركة النيل للطيران قادمة من مطار جده الدولي، حيث خضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.