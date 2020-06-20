السجن 5 سنوات لـ8 متهمين فى «أحداث عنف الموسكى»

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمأمورية محاكم طرة، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، التي وقعت في مطلع شهر يونيو من عام 2014.ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.