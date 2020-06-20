مطار القاهرة يستقبل 243 عالقًا قادمين من الشارقة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 243 عالقًا مصريًا، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بمختلف أنحاء العالم.يأتي ذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل العالقين، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.ووصل العالقين المصريين على متن رحلة طائرة شركة العربية للطيران قادمة من مطار الشارقة الدولي، حيث خضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة للقادمين من الخارج، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.