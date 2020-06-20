رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض السطو المسلح على محل ذهب بالقليوبية

السبت 20/يونيو/2020 - 12:04 م
السطو المسلح
السطو المسلح
كتب صلاح حسنى
طباعة
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض واقعة السطو علي محل للذهب وسرقة بعض المشغولات الذهبية من صاحبه بالقناطر الخيرية، حيث تبين أن وراء الواقعة عامل وسائق خططا للجريمة وغافل المجني عليه، واستوليا علي كمية من المصوغات الذهبية بغرض التصرف فيها والصرف علي ملذاتهما.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من من سامي ر. ع صاحب محل مصوغات ذهبيه بالقناطر بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة بعض المشغولات الذهبيه حوالي ٢٥ جراما.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة ومعاينة المكان، تمكن رجال المباجث من تحديد هوية المتهمين حيث تبين أن وراء الحادث كل من عماد ع ا ٢٣ عامل وهيثم ع س ٣٠ سائق مقيمان بالقناطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات المسروقة.

وأقر المتهمان في التحقيقات بالواقعة، مؤكدين أنهما خططا لجريمتهما بعد مراقبة المحل أكثر من مرة، حيث قررا الاستيلاء على أي كميات ذهبية بعد مغافلة صاحبه والتصرف فيها للصرف علي ملذاتهما.

فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«طلات سينمائية» يستضيف المخرجة الأردنية نجوى نجار الإثنين

صدور «البقع الشعرية الإرجوانية» للناقد محمد صابر عبيد

منشورات المتوسط تصدر «أجراس الوباء» وتتيحه مجانا

قبل الإعلان عنها.. القواعد الكاملة للترشيح لجوائز الدولة