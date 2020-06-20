كشف غموض السطو المسلح على محل ذهب بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض واقعة السطو علي محل للذهب وسرقة بعض المشغولات الذهبية من صاحبه بالقناطر الخيرية، حيث تبين أن وراء الواقعة عامل وسائق خططا للجريمة وغافل المجني عليه، واستوليا علي كمية من المصوغات الذهبية بغرض التصرف فيها والصرف علي ملذاتهما.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من من سامي ر. ع صاحب محل مصوغات ذهبيه بالقناطر بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة بعض المشغولات الذهبيه حوالي ٢٥ جراما.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة ومعاينة المكان، تمكن رجال المباجث من تحديد هوية المتهمين حيث تبين أن وراء الحادث كل من عماد ع ا ٢٣ عامل وهيثم ع س ٣٠ سائق مقيمان بالقناطر.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات المسروقة.وأقر المتهمان في التحقيقات بالواقعة، مؤكدين أنهما خططا لجريمتهما بعد مراقبة المحل أكثر من مرة، حيث قررا الاستيلاء على أي كميات ذهبية بعد مغافلة صاحبه والتصرف فيها للصرف علي ملذاتهما.فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.