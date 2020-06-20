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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

400 سرير بـ 4 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا في أسيوط

السبت 20/يونيو/2020 - 12:04 م
لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط مع وكيل وزارة الصحة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، منها توفير وحدة للغسيل الكلوى لمرضى كورونا بمستشفى حميات أسيوط ووحدة للولادة بمستشفى الإيمان العام.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم توفير 400 سرير لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد بأقسام مستشفيات "أسيوط العام والإيمان العام والصدر والحميات " بالاضافة إلى 14 مستشفى مركزى وعام بالمراكز لاستقبال جميع الحالات والتعامل معها.

وأوضح أنه تم تجهيز أسرة العناية المتوسطة والمركزة بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة وتوفير الأطقم الطبية وصرف الأدوية لبعض حالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء، كما تم نقل بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات وفقًا للتنسيق مع إدارة الطوارئ بمديرية الصحة وذلك ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه تم تجهيز وحدة للغسيل الكلوى لمرضى الكورونا داخل مستشفى حميات أسيوط، فضلا عن تجهيز وحدة للولادة بمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط لاستقبال السيدات الحوامل من المصابات بفيروس كورونا وتقديم الخدمات الصحية والاستشارات لهم حتى مرحلة ما بعد الولادة وصرف الادوية اللازمة لهم، مشيرا إلى التنسيق مع اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا والتي تم تشكيلها بالمحافظة للتعامل مع جميع الشكاوى الواردة على الخطوط الساخنة التى تم الإعلان عنها للتعامل الفورى مع الشكاوى والتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها وعمل التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة، فضلا عن متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " والتعامل مع الحالات الإيجابية وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

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