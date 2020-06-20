وصول 174 عالقا مصريا إلى القاهرة من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 174 عالقًا مصريًا، قادمين من دولة الكويت، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد ـ 19) بمختلف أنحاء العالم، في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل العالقين، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.وصل العالقين المصريين على متن رحلة طائرة شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من مطار الكويت الدولي، حيث خضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار.وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.