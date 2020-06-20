«تحالف الأشرار».. شركة قطرية تستثمر في تركيا لإنقاذ اقتصاد أردوغان

كشف المدير العام لشركة الإنشاءات والنقل والسفن والبترول القطرية، راشد الغندور، عن اتخاذ شركته قرار ببدء الاستثمار في تركيا، بعد انحسار وباء كورونا، وفقًا لما نشرته جريدة "أكت" التركية.وتابعت الصحيفة التركية، أن الغندور يزور تركيا بشكل مستمر ليتابع الاستثمار المحلي فيها، حيث أبدى رغبته في الاستثمار بتركيا بعد انقضاء تلك فترة الوباء.وقال الغندور إن الهدف من الاستثمار في تركيا هو توفير فرص عمل لآلاف العمال، والقضاء على أزمة البطالة، وقال إنه يبحث حاليًا مع مستشاريه أي المجالات في تركيا سيستثمر بها.يأتي هذا في أعقاب صفقة المبادلة المالية التي أعطت قطر بموجبها قرابة 15 مليار دولار للبنك المركزي القطري في بادرة لحل الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا.