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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الزملوط» يوجه بإنشاء سور بحى ميتالكو بالخارجة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:56 ص
جولة محافظ الوادي
جولة محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من دهان واجهات المباني بلون موحد خاصة الغرف المبنية بالطوب الأحمر التي تمت إضافتها مؤخرًا للوحدات السكنية بحي ميتالكو بالخارجة وذلك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمكان.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم للحي، حيث وجه بسرعة بناء سور ساتر بمحيط عمارات حي ميتالكو يعلو مستوى نوافذ الدور الأرضي، وذلك للحفاظ على حرمة المنازل على أن يكون بمواصفات ولون محدد، مع السماح بزراعة أشجار ظل داخل حيز السور.

كما وجه الزملوط أيضا بإزالة المسجد الحالي لتهالكه وإنشاء مسجد بديل يتم تجهيزه بالخدمات اللازمة لخدمة أهالي الحي واستيعاب أكبر عدد منهم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة وسط الحي لتكون متنفسًا طبيعيًا للأهالي.
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد

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