حسام علي: أحمد العوضي أفضل ممثل أكشن في مصر حاليًا

كشف المخرج حسام علي، عن أن مسلسل "شديد الخطورة" تم تسليم حلقاته بالكامل لمنصة "واتش إت" منذ عدة أسابيع بعد انتهاء عمليات المونتاج والميكساج الخاصه به وسيتم عرضه خلال أيام مضيفًا: "نحن كصناع للمسلسل متفائلون بعرض المسلسل على المنصات كعرض أول لأن العالم يتجه لهذا النوع حاليًا".وأضاف علي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن أحمد العوضي أفضل ممثل يقدم أكشن خلال الفترة الحالية، لأن إمكانياته الجسدية والفنية تسهل علينا كمخرجين تقديم أكشن يضاهي التقدم العالمي، متابعًا: "لأن إحنا عادة نلجأ لطرق إخراجية معينة لأنني أضطر لتغيير الممثل لدوبلير لأن الممثل لا يمتلك إمكانيات الدور ولكن مع العوضي لم أضطر لاستخدام دوبلير كما أنه يعطيني فرصة لتصوير مشاهد الأكشن من مرة واحدة، فحقيقي هو ساعدني جدًا لذلك. فالمسلسل سيكون مختلفا وأتوقع أنه سيجد قبولا كبيرا عند الجمهور".وتابع: "فكرة الـ7 حلقات في صالحنا كصناع للعمل كتجربة جديدة ومختلفة وفي صالح المشاهد، لأنه لا يوجد تطويل أو مط لأن السبع حلقات جميع مشاهدها مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا العمل يعد بداية لتجارب جديدة يجب تقديمها فهذا الفورمات مهم مثل المسلسلات الطويلة".يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي وخالد كمال وحمزة العيلي ومحمود حجازي ورياض الخولي وهادي الجيار ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.