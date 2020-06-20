أسماء مراقبى الثانوية العامة ضحايا حادث شلاتين

قال هشام منير مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه قام بإبلاغ غرفتي عمليات وزارة التربية والتعليم ومحافظة البحر الأحمر عن مصرع رئيس لجنة إدارة من أسيوط و5 ملاحظين المكلفين بمراقبة امتحانات الثانوية العامة، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الشلاتين - أبو رماد" الذي وقع صباح اليوم.وأضاف منير في بيان له، أنه وجه مدير الإدارة التعليمية بالشلاتين بمتابعة حالات المصابين وتقديم العزاء لأسرة رئيس لجنة الإدارة، مشيرًا إلى أن الملاحظين الخمسة وهم مجدي علي، ومنصور محمد، ومحمد كرار، ومحمد أحمد، هم من مدينة الشلاتين، ونصر الدين محمد احمد، من مدينة القصير، كانوا في طريقهم لاستلام عملهم لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدينة حلايب، وأصيبوا في الحادث، ومصرع رئيس اللجنة القادم من محافظة أسيوط.كان قد شهد طريق "الشلاتين- أبورماد" صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 17 شخصًا بينهم مراقبو الامتحانات ورئيس لجنة امتحانات مكلفين بمراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدينة حلايب.