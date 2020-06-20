عودة 275 مصريا عالقا من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 275 عالقًا مصريًا، قادمين من المملكة العربية السعودية، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد ـ 19) بمختلف أنحاء العالم، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل العالقين، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.ووصل العالقين المصريين على متن رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية السعودية، القادمة من مطار جدة الدولي، حيث خضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار.وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.