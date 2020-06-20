فيديو على «فيسبوك» يقود لحبس شخصين سرقا بطارية سيارة بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، حبس المتهمين بسرقة بطارية سيارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ عقب تداول مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت تحقيقات النيابة عن متابعة أجهزة مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام شخصين "أحدهما يستخدم عكازا طبيا" يستقلان سيارة "فان" بسرقة بطارية من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.بالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه قرر باكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.بمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو حال قيامهما بارتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تحديد مرتكبى الواقعة، وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سيئ النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.