التحقيق في غرق فتاة ووالدها في النيل بدائرة الصف

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم السبت التحقيقات حول غرق فتاة ووالدها بمياه النيل وطلبت التحريات حول الواقعة، كما استدعت شهود الواقعة لسؤالهم.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق فتاة ووالدها بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث قسم شرطة الصف، مدعوما بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثتين.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.