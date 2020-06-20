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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 14 متعافيا من كورونا بينهم مسنين بإسنا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:03 ص
خروج متعافين كورونا
خروج متعافين كورونا
هدى الأمير
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صرح الدكتور حسام فتحي المتحدث الرسمي لمستشفى إسنا لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، عن خروج دفعة جديدة من المتعافين، اليوم السبت، ضمت 14 متعافيًا، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا pcr، تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن من بين المتعافين أشخاصا مسنين تخطت أعمارهم الـ 70 و80 عامًا، ومن بينهم أيضًا مرضى يعانون من أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل على تنفيذ كافة ما ورد بالبرتوكول الطبي المقدم من جانب وزارة الصحة المصرية، هذا إلى جانب الشق الاجتهادي للفريق الطبي، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة بالشكل الذي يتناسب مع حجم الإصابة والتاريخ المرضى للمصاب.

وأشار إلى أن المستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمد نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافي بالمقارنة مع أعداد المتعافين بالمحافظات الأخرى، ليبلغ إجمالي أعداد المتعافين حتى الآن 696 متعافيا من مختلف الجنسيات الأجنية.

وأكد على أن المستشفى تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، فالجميع بداخل المستشفى يتنافس ويقدم أفضل لديه لإنقاذ حياة المرضى، والحفاظ على سلامتهم.

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