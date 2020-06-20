مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الشلاتين- ابو رماد"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، لتلقي العلاج، وإيداع الجثث بثلاجة المستشفى، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق " الشلاتين- ابو رماد" جنوب محافظة البحرالاحمر، وتم الدفع بعد من سيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الشلاتين المركزي، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة.من جانبه أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين لـ"الدستور" أنه قام بزيارة المصابين وجارٍ فحصهم واخضاعهم للعلاج، مشيرًا إلى أن المصابين من أهالي المدينة وبينهم أعضاء هيئة التدريس كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر كمراقبين للجان الثانوية العامة، مؤكدًا أن سبب الحادث انفجار إحدى عجلات الأتوبيس، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الأتوبيس.