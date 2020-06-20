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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 23 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 48 ساعة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:00 ص
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة بالتنسيق مع كافة فروعها في المحافظات.

أسفرت جهود رجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال 48 ساعة عن ضبط 23050 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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