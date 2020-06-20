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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن عدم جاهزية الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح

السبت 20/يونيو/2020 - 10:58 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
عائشة حسن
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تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول عدم جاهزية الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح، خاصة أنها تعرضت لمشاكل الاندثار منذ قرابة ثلاثين عاما، أفقدتها قدراتها على دعم الفلاح، رغم وجود ما يقرب من 6334 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية.

وأوضح مشهور، في بيان له، أنه عند إعلان الحكومة عن منظومة الكارت الذكي قبل سنوات وعندما قررت تطبيقها حتى الآن في ست محافظات، كانت تستهدف ضبط منظومة الحيازات الزراعية، وضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، إلا أن تطبيق المنظومة حتى الآن أثبت أن الجمعيات الزراعية غير مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة في الوقت الراهن، لأنها تعمل بالنظام اليدوي القديم.

وأضاف أن عددا كبيرا من الفلاحين يعانون من أولى مراحل المنظومة وهي عملية استخراج الكارت الذكي، وبالتالي لا يحصل على مستحقاته من الأسمدة ومستلزمات الزراعة، ما يفتح المجال لاستغلال السوق السوداء للفلاحين، وطالب النائب بإصلاح المنظومة وتحديث الجمعيات الزراعية، طبقا لما طالب به الرئيس السيسي منذ أشهر ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، وتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التى تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم.

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